Как не потерять субсидию

Каждый украинец обязан сообщать ПФУ об изменениях в своем домохозяйстве в течение 30 суток после их наступления. В частности:

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  • изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
  • изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
  • изменения в составе семьи члена домохозяйства;
  • изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;
  • изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
  • изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;
  • наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии.

После сообщения об изменениях, которые произошли, необходимо заново подать декларацию и заявление на оформление субсидии.

Как подать заявление онлайн

  • надо авторизоваться на сайте ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • в разделе "Коммуникации с ПФУ" нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
  • заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы: паспорт заявителя; РНОКВП; другие необходимые документы;
  • проверить внесенные данные, сформировать заявление;
  • подписать КЭП и нажать "Отправить в ПФУ".