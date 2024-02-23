Как не потерять субсидию
Каждый украинец обязан сообщать ПФУ об изменениях в своем домохозяйстве в течение 30 суток после их наступления. В частности:
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- изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
- изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
- изменения в составе семьи члена домохозяйства;
- изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;
- изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
- изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;
- наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии.
После сообщения об изменениях, которые произошли, необходимо заново подать декларацию и заявление на оформление субсидии.
Как подать заявление онлайн
- надо авторизоваться на сайте ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- в разделе "Коммуникации с ПФУ" нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы: паспорт заявителя; РНОКВП; другие необходимые документы;
- проверить внесенные данные, сформировать заявление;
- подписать КЭП и нажать "Отправить в ПФУ".