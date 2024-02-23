Как не потерять субсидию

Каждый украинец обязан сообщать ПФУ об изменениях в своем домохозяйстве в течение 30 суток после их наступления. В частности:

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изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);

изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;

изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;

наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии.

Обратите внимание! Это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848

После сообщения об изменениях, которые произошли, необходимо заново подать декларацию и заявление на оформление субсидии.

Как подать заявление онлайн