Як не втратити субсидію
Кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання. Зокрема:
Читайте також Підвищення пенсійних виплат: які будуть надбавки до пенсії у березні
- зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;
- зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);
- зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
- зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;
- зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
- зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
- настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.
Після повідомлення про зміни, які сталися, необхідно заново подати декларацію та заяву на оформлення субсидії.
Як подати заяву онлайн
- треба авторизуватися на сайті ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
- у розділі "Комунікації з ПФУ" натиснути пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
- вибрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії";
- заповнити необхідні атрибути заяви та завантажити відскановані документи: паспорт заявника; РНОКВП; інші необхідні документи;
- перевірити внесені дані, сформувати заяву;
- підписати КЕП та натиснути "Надіслати до ПФУ".