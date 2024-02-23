Як не втратити субсидію

Кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання. Зокрема:

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  • зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;
  • зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);
  • зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
  • зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;
  • зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
  • зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
  • настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

Після повідомлення про зміни, які сталися, необхідно заново подати декларацію та заяву на оформлення субсидії.

Як подати заяву онлайн

  • треба авторизуватися на сайті ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
  • у розділі "Комунікації з ПФУ" натиснути пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
  • вибрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії";
  • заповнити необхідні атрибути заяви та завантажити відскановані документи: паспорт заявника; РНОКВП; інші необхідні документи;
  • перевірити внесені дані, сформувати заяву;
  • підписати КЕП та натиснути "Надіслати до ПФУ".