Як не втратити субсидію

Кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання. Зокрема:

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зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

Зауважте! Це регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848

Після повідомлення про зміни, які сталися, необхідно заново подати декларацію та заяву на оформлення субсидії.

Як подати заяву онлайн