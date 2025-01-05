Яким чином працює субсидія від держави

У 2023 році був запущений спеціальний проєкт для забезпечення українців необхідними запасами дров, передає 24 Канал із посиланням на Мінсоцполітики. Цей проєкт продовжено і на опалювальний сезон 2024 – 2025 років, щоб допомогти тим, у кого немає можливості використовувати газове опалення.

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Максимальний розмір субсидії на придбання твердого палива для однієї родини становитиме 16 234 гривень на рік. Для пільговиків передбачено суму 13,6 тисяч гривень.

У 2025 році допомогу на придбання дров можуть отримати українці, які використовують тверде паливо для опалення свого житла. Ця допомога надається лише один раз на рік і призначена для сімей, які використовують виключно тверде паливо для опалення.

Згідно з постановою Кабміну, право на отримання грошової допомоги на опалення мають люди, які фактично проживають у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Луганській, Запорізькій, Чернігівській і Миколаївській областях.

Зверніть увагу! Особи мають проживати в межах 10-кілометрової зони від державного кордону з Росією або лінії зіткнення, а також на територіях активних бойових дій чи тимчасово окупованих країною-агресором.

Процес оформлення субсидії на дрова аналогічний до процедури отримання житлової субсидії. Для цього необхідно:

звернутися до місцевого органу соціального захисту;

подати заяву на отримання субсидії на дрова;

надати декларацію про доходи за попередній рік.

У деяких випадках від заявників можуть вимагати довідку, яка підтверджує використання пічного опалення та дров для обігріву житла