Субсидія на вивіз сміття: на які ЖКП українці можуть отримати пільги

Субсидії надаються громадяни, які не мають змоги оплачувати свою комуналку. Пільги можна отримати як на усі ЖКП, так і на окремо взяті платежі.

Хто може отримати субсидію

Станом на зараз, субсидію можуть отримати родини, сумарний дохід якої на 15% нижчий за розмір щомісячних платіжок. Якщо їм і надали пільги, вони мають дотримуватись деяких соціальних норм використання ЖКП.

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Як отримати субсидію

Ви можете оформити пільги онлайн і офлайн. Для цього необхідні такі документи:

заява;

декларація про доходи;

договір оренди або свідоцтво про право власності на вказане житло.

ВПО можуть не надавати договір оренди, достатньо лише довідки переселенця.

Обмеження на використання комунальних послуг при наявності субсидій такі:

Опалення

На цей платіж на пряму впливає площа домогосподарства. Зараз цей показник складає 13,65 метра квадратних на особу і додатково 35,22 метра квадратних на родину.

Теплова енергія має ліміт – 0,0383 гігакалорій на метр квадратний. Природний газ можна використовувати в нормі – 4 метри кубічних на метр квадратний.

Вивіз сміття

Якщо людина визнана непрацездатною, її ліміти збільшують на 30%. Додаткові коригування усіх показників відбуваються через опалювальний сезон.

Норма послуги залежить від того, про які відходи йдеться. Наприклад, якщо сміття тверде і габаритне, ліміт на людину – 0,4167 метра кубічних. У випадку, якщо це відходи з вигрібної ями, які є рідкими, норма на 1 особу – 0,76 метра кубічних, а на домогосподарство – 3,6 метра кубічних.