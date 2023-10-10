Хто вийде на пенсію не чекаючи 60-річчя

У Пенсійному фонді України зазначили, що є певні категорії населення, які можуть вийти на пенсію достроково, тобто не досягаючи 60 років.

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Таку можливість можуть отримати особи у яких трудовий договір розірваний з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці.

Зверніть увагу! Йдеться й про ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності чи штату працівників.

Які умови щодо дострокового призначення

Особу звільнено з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва;

На день звільнення з роботи їй чи йому залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку;

Потрібно бути зареєстрованим в державній службі зайнятості, але для особи відсутня відповідна робота;

Є повний страховий стаж (чоловік – 35 років, жінка – 30 років).

Цікаво! За 1,5 року до досягнення пенсійного віку особи, трудовий договір яких розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника посаді за станом здоров’я, теж можуть вийти достроково на пенсію.

Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію

Через декілька років величина стажу в Україні суттєво збільшиться. Тоді доведеться виходити на пенсію у 63 чи 65 років.

Щоб вийти у 63 роки доведеться мати стаж на рівні:

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу,

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу,

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу,

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу,

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Якщо у 65 років, тоді: