Хто вийде на пенсію не чекаючи 60-річчя
У Пенсійному фонді України зазначили, що є певні категорії населення, які можуть вийти на пенсію достроково, тобто не досягаючи 60 років.
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Таку можливість можуть отримати особи у яких трудовий договір розірваний з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці.
Які умови щодо дострокового призначення
- Особу звільнено з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва;
- На день звільнення з роботи їй чи йому залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку;
- Потрібно бути зареєстрованим в державній службі зайнятості, але для особи відсутня відповідна робота;
- Є повний страховий стаж (чоловік – 35 років, жінка – 30 років).
Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію
Через декілька років величина стажу в Україні суттєво збільшиться. Тоді доведеться виходити на пенсію у 63 чи 65 років.
Щоб вийти у 63 роки доведеться мати стаж на рівні:
- у 2024 році – від 21 до 31 року стажу,
- у 2025 році – від 22 до 32 років стажу,
- у 2026 році – від 23 до 33 років стажу,
- у 2027 році – від 24 до 34 років стажу,
- у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.
Якщо у 65 років, тоді:
- у 2024 році – від 15 до 21 року стажу,
- у 2025 році – від 15 до 22 років стажу,
- у 2026 році – від 15 до 23 років стажу,
- у 2027 році – від 15 до 24 років стажу,
- у 2028 році – від 15 до 25 років стажу.