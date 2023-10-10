Якими повинні бути тарифи в Україні

Експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко під час розмови з 24 Каналом розповіла, що в Україні ціни на комунальні послуги є доволі низькими і їх не підіймали вже доволі давно.

Читайте також Відключення світла можуть бути знову: чи подорожчає пальне на фоні цього

Таким чином, за прогнозами експертки, справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу.

Цікаво, що зараз більшість населення платить за тарифом "Нафтогазу" – 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ).

Вартість за холодну воду та електроенергію мала хоча б зрости на мінімум 50%. Тобто за кіловат світла довелося б платити понад 5 гривень.

​На сьогодні українці платять єдиний тариф за електроенергію, і він становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Такі ціни – це згрубша. Тому що вартість давно не підіймали.

Якщо говорити про теплову енергію, а відповідно гарячу воду, то тарифи мали б подорожчати на 70 – 80% залежно від методики виробництва.

Втім Тетяна Бойко запевняє, що ці тарифи – це лише припущення. Чи будуть вони такими в Україні, вирішуватиме уряд.

Чи будуть підвищувати тарифи