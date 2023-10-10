Какими должны быть тарифы в Украине
Эксперт из жилищно-коммунальных программ Татьяна Бойко во время разговора с 24 Каналом рассказала, что в Украине цены на коммунальные услуги довольно низкие и их не поднимали уже давно.
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- Таким образом, по прогнозам эксперта, настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа.
- Стоимость за холодную воду и электроэнергию должна хотя бы возрасти на минимум 50%. То есть за киловатт света пришлось бы платить больше 5 гривен.
Такие цены – это грубая. Потому что стоимость давно не поднималась.
- Если говорить о тепловой энергии, а соответственно горячей воде, то тарифы должны подорожать на 70 – 80% в зависимости от методики производства.
Впрочем, Татьяна Бойко уверяет, что эти тарифы – это только предположение. Будут ли они таковыми в Украине, будет решать правительство.
Будут ли повышать тарифы
- Напоминаем, что недавно США направили Украине рекомендации по либерализации рынков газа и электроэнергии. По состоянию на сегодняшний день у нас ручное регулирование цен.
- Министр социальной политики Оксана Жолнович заметила в прямом эфире телемарафона Украина готова это внедрять. Следовательно, предполагается, что украинцы на период повышения тарифов будут обеспечиваться субсидиями.
- Как заявил премьер-министр Украины, до конца отопительного сезона стоимость света, газа и воды точно не будут повышаться.