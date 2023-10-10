Кто выйдет на пенсию не дожидаясь 60-летия
В Пенсионном фонде Украины отметили, что есть определенные категории населения, которые могут выйти на пенсию досрочно, то есть не достигая 60 лет.
Читайте также Украинцы платят мало: сколько действительно стоят услуги за свет, воду и газ
Такую возможность могут получить лица, у которых трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда.
Какие условия по досрочному назначению
- Личность уволена с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства;
- На день увольнения с работы ему или ему осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста;
- Нужно быть зарегистрированным в государственной службе занятости, но для лица отсутствует работа;
- Есть полный страховой стаж (мужчина – 35 лет, женщина – 30 лет).
Сколько стажа нужно, чтобы выйти на пенсию
Через несколько лет размер стажа в Украине существенно увеличится. Тогда придется выходить на пенсию в 63 или 65 лет.
Чтобы выйти в 63 года, придется иметь стаж на уровне:
- в 2024 году – от 21 до 31 года стажа,
- в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа,
- в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа,
- в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа,
- в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.
Если в 65 лет, тогда:
- в 2024 году – от 15 до 21 года стажа,
- в 2025 году – от 15 до 22 лет стажа,
- в 2026 году – от 15 до 23 лет стажа,
- в 2027 году – от 15 до 24 лет стажа,
- в 2028 году – от 15 до 25 лет стажа.