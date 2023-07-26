Отримувачів пільг стане менше: як зберегти свою субсидію

Держава посилює контроль за соціальними виплатами. Складна економічна ситуація вимагає скорочення державних витрат та нових надходжень у бюджет. Хто більше не зможе мати субсидію та яким категоріям населення дозволять отримати пільги уже відомо.

Чому отримати субсидію стало складніше

Отримання субсидій стає складнішим. Прем'єр-міністр України – Денис Шмигаль заявив, що відтепер процес перевірки кожного запиту матиме багато етапів.

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Відтепер верифікація документів відбуватиметься через такі установи:

реєстр застрахованих осіб від ПФУ;

реєстр Міграційної служби;

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції;

реєстр Державної податкової служби.

До того ж до цієї справи долучиться і Міністерство цифрової інформації України. Такі заходи запроваджено не просто так. Кількість випадків підробки документів та різного роду шахрайств сильно зросла.

За словами представників Мінсоцполітики, наразі розмір неунормованих виплат може сягати 10% від загальної кількості, а це декілька мільярдів гривень.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ухвалили рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Це зробить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною.

Як подати заяву на субсидію

Для оформлення відповідної заяви, вам необхідно звернутися в Управління соціального захисту у вашому регіоні.

Зразок заяви на субсидію тут

Порядок подачі документів для отримання пільг:

Складіть заяву, при потребі прикріпить до неї договір на оренду; Укомплектуйте довідку про доходи; При наявності документів для додаткових пільг, також додайте їх до заяви.

ВПО можуть не додавати довідку про оренду.

Зауважте, що субсидія надається лише після отримання офіційного рішення. Тобто на етапі розгляду заяви грошова допомога відсутня.