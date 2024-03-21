Стежити почали ретельніше: кому скасують субсидії цього року

Держава почала пильніше стежити за виплатою субсидій, адже на неї щороку виділяють мільйони гривень. У зв'язку з цим, багато українців можуть втратити свої виплати з тих чи інших причин.

Кому скасують субсидії

В першу чергу, субсидії позбавлять осіб, які мають борги за комунальні послуги. Проте заборгованість не нараховується, якщо є документи, які підтверджують, затримку зарплати або пенсії, що завадило здійснити платіж.

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Управлінські компанії та ОСББ мають щомісяця повідомляти Управління соцзахисту про наявність заборгованості в українців.

Якщо є документ про затримку у пенсії або зарплати, субсидію можна поновити. Для цього треба погасити борг та укласти договір про її реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Які ще є причини для скасування субсидії:

зміна місця проживання – розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретно визначеного житла.

смерть особи, якій надавалися пільги.

вказано неправдивий розмір доходу – фінмоніторинг легко виявить розбіжність вказаних даних та реальних цифр. Тож, якщо ви здійснюєте дорогі покупки, або маєте на депозиті понад 50 тисяч гривень, вас можуть позбавити пільг.

Як оформити субсидію

Аби оформити виплати, потрібно звернутися до Управління соціального захисту у регіоні, де проживає особа. Далі:

складіть заяву за спеціальним зразком;

за наявністю, додайте договір оренди житла;

заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї;

доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.

Як оформити субсидію через Дію