Суд Гааги заарештував частку Газпрому в Wintershall Noordzee

Суд Гааги заарештував частку Газпрому в нідерландській Wintershall Noordzee. Раніше компанія намагалася її продати, повідомляють російські ЗМІ.

Частку Газпрому заарештували

У березні 2024 року російський енергетичний гігант "Газпром" оголосив про проведення аукціону з продажу своїх активів у Північному морі, прагнучи продати 50-відсоткову частку в спільному підприємстві з європейською компанією Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V.

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Частка пропонується компанії Wintershall Noordzee B.V. (WINZ). Крім того, "Газпром" також планує продати всю свою 100-відсоткову частку в Gazprom International UK Limited, дочірній компанії, яка володіє часткою в консорціумі, відповідальному за розробку Сілліманітового родовища. Початкова ціна угод встановлена на рівні 344 мільйонів євро.

Також в угоду мав увійти продаж 100% акцій компанії Gazprom UK Limited, яка володіє Gazprom UK Resources S.A. Остання володіє часткою в консорціумі з розробки родовища Вінгейт.

Нагадаємо! WINZ володіє частками в консорціумах із розроблення родовищ Сілліманіт і Вінгейт.