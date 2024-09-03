Курс валют у банках

Станом на ранок 3 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (без змін проти 2 вересня) та продаж – по 41,45 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,30 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,90 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,32 гривні (+2 копійки), а продати – по 41,40 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продати – по (+2 копійки). Купівля євро по 45,70 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,89 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,57 гривні (-39 копійок), а продають – по 41,52 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-39 копійок), а продають – по (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,80 гривні (-52 копійки), а продають – по 46 гривень (+8 копійок).

Як змінилась ситуація на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько нагадує, що кінця минулої п’ятниці котирування курсу опустилися до 41 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Обсяг інтервенцій НБУ майже не змінився протягом останнього тижня, що свідчить про стабільне співвідношення попиту та пропозиції попри те, що обсяг торгів минулого тижня помірно зріс.

Водночас Золотько прогнозує, що цього тижня може відбутися помірне зростання котирувань на міжбанку. А цьому сприятиме період виплат зарплат українцям та активізація бізнес-сезону.

Проте я не очікую на суттєве послаблення гривні. У готівковому сегменті, на мою думку, зберігатиметься стабільна ситуація, а вартість долара коливатиметься тут в діапазоні 41,2 – 41,7 гривні за долар,

– додає банкірка.

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