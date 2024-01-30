Темпи зростання готівки в обігу за 2023 рік: наскільки збільшилася сума

З даних НБУ стало відомо про те, наскільки збільшилась сума обігу готівки за 2023 рік. Зокрема, за 2022 рік цей показник зріс на 14,1%, що пояснюється високим рівнем невизначеності бізнесу та населення.

На скільки збільшилась сума готівки

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7%, або на 48,3 мільярда гривень. Станом на 1 січня 2024 року загальна сума готівки становила 764,4 мільярда гривень, а також 14,5 мільярдів монет на суму 6,7 мільярда гривень.

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У НБУ зазначають, що темпи зростання готівки в обігу у 2023 році виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році, коли це було зумовлено початком повномасштабної війни.

Яка статистика готівкового обігу

Серед банкнот за 2023 рік найбільший приріст продемонстрували банкноти номіналом 1000 гривень – їх кількість зросла на 62,3%. Ймовірно, що це повʼязано із війною, адже люди віддають перевагу зберіганню заощаджень у великих номіналах банкнот.

Також стало відомо, що на одного жителя України на початок цього року припадало:

66 банкнот;

77 платіжних розмінних та обігових монет.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, а також монет номіналом 10 копійок. Відповідно найменше банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень.

Також НБУ повідомив про приріст наступних монет:

номіналом 10 гривень, адже їх кількість в обігу зросла на 54,2% порівняно з початком 2023 року;

обігових монет номіналами 5, 2 та 1 гривня – на 42,5%, 15,5% та 8,4% відповідно.

Кількість яких банкнот та монет скорочується

Така тенденція пояснюється тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх на відповідні монети, які здатні перебувати в обігу значно довше.

Найбільше ж за минулий рік у готівковому обігу скоротилися:

Монети номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,5% порівняно з початком 2023 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

Банкноти номіналом 100 та 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 26,4% та 25,7% відповідно внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1000 гривень.

Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень, на 21% та 15,1% відповідно, оскільки вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.