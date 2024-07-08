Чи суттєво вплине реструктуризація держборгу на курс валют в Україні

3 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,74 гривні за долар, підвищивши його на 10 копійок. Це новий історичний максимум, попередній був 14 червня на рівні 40,69 гривні за долар.

Що буде з курсом далі

За прогнозом заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, попри всю невизначеність, курс залишиться в передбачуваному діапазоні.

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На його думку, приплив зовнішньої допомоги стабілізує девальваційні очікування та покриватиме негативне сальдо зовнішньої торгівлі.

Помірна й контрольована девальвація гривні в останні місяці є позитивною тенденцією, зазначають експерти. Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук стверджує, що це необхідно для зниження високого дефіциту зовнішньої торгівлі. Він прогнозує курс на кінець року на рівні 42,3 гривні за долар.

Баланс попиту та пропозиції на валютному ринку також залежатиме від вирішення питання реструктуризації зовнішнього боргу із західними кредиторами до 1 серпня.

Нагадаємо, Україна має непогашених облігацій на суму 19,7 мільярда доларів і винна 2,6 мільярда доларів за ВВП-варантами – інструментом з фіксованим доходом, виплати за яким прив'язані до рівня економічного зростання. Варанти були створені під час реструктуризації боргу України у 2015 році.

Поки що Україна не змогла домовитися з власниками облігацій, пропонуючи списати від 25 до 60 відсотків, тоді як кредитори погоджуються на не більш ніж 20 відсотків. Строк відстрочки за платежами спливає 1 серпня.