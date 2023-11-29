Світова економіка сповільнюється: чого очікувати у найближчі два роки

У світі все більше відчуватимуться наслідки необхідного посилення монетарної політики, слабкої торгівлі та зниження довіри бізнесу й споживачів. Водночас глобальне зростання економіки залишатиметься помірним.

Помірні "гойдалки" ВВП

До кінця 2023 року глобальний ВВП прогнозовано зросте на 2,9%, а в наступному році це зростання поступово сповільниться до 2,7%. Натомість у 2025 році прогнозується незначне покращення до 3%.

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Основна частка світового зростання ВВП припадатиме на Азію. Також очікується, що до 2025 року інфляція споживчих цін продовжуватиме поступово знижуватися до цільових показників центральних банків у більшості економік, оскільки тиск на витрати буде помірним.

ВВП Європи, США та Китаю

У Сполучених Штатах до кінця 2023 року прогнозується зростання ВВП до 2,4%. У 2024 цей показник впаде до 1,5%, а у 2025 році — знову зросте, до 1,7%.

У Європі економіка суттєво постраждала від повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тут у 2023 році зростання підвищиться на 0,6%, згодом підвищиться до 0,9% у 2024 році та до 1,5% у 2025 році.

У Китаї передбачається зростання на рівні 5,2% у поточному році, однак, темпи зростання впадуть до 4,7% у 2024 році та 4,2% у 2025 році. Це станеться на тлі тривалих стресів у секторі нерухомості та збереження високого рівня заощаджень домогосподарств в Китаї.

Уповільнення економіки

Глобальна економіка продовжує стикатися з проблемами як низького зростання, так і високої інфляції. Незначне покращення, яке прогнозується в наступні два роки, буде пов'язане з посиленням монетарної політики.

Ми очікуємо, що інфляція повернеться до цільових показників центрального банку до 2025 року в більшості економік...У довгостроковій перспективі наші прогнози показують значне зростання державного боргу, частково в результаті подальшого уповільнення зростання. Потрібні більші зусилля, щоб відновити фіскальний простір, також шляхом прискорення зростання,

— каже генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

На його думку, для покращення зростання потрібно підвищити конкуренцію, інвестиції та навички, а також покращити багатосторонню співпрацю для розв'язання спільних проблем, як-от пожвавлення глобальних торговельних потоків і реформ щодо зміни клімату.

Основні ризики

Прогноз ОЕСР визначає кілька значущих ризиків для глобальної економіки в наступні роки.

По-перше, конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом після терористичних нападів може наростити геополітичне напруження і, як наслідок, вплинути на торгівлю. Також є ризик, що політичні конфлікти не дозволять циклічного пожвавлення торгівлі, яке очікується на тлі тривалого падіння показників.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відзначила, що загалом ринки, які розвиваються, зараз мають кращий стан, ніж країни з високорозвиненою економікою.

Як діяти

У порівнянні зі Сполученими Штатами, Європа відстає, частково через те, що країни тут більш чутливі до змін відсоткових ставок, оскільки вони сильніше залежать від банківського фінансування, повідомили представники організації.

Нині грошова політика стала стриманішою, і це впливає на економіку. Більшість країн не планують зменшувати відсоткові ставки до 2024 або 2025 року. В деяких країнах може бути зниження ставок, але це обмежить глобальна фінансова ситуація.

Загалом, ОЕСР радить діяти так, аби ринки залишалися відкритими для сприяння цифровому та екологічному розвитку.

Фіскальна політика також повинна готуватися до викликів на майбутнє, особливо тих, що пов'язані зі старінням населення та змінами клімату. Уряди повинні розумно витрачати гроші та утримувати фінансовий баланс для реагування на майбутні проблеми.