Умеренные "качели" ВВП

К концу 2023 г. глобальный ВВП прогнозируемо вырастет на 2,9%, а в следующем году этот рост постепенно замедлится до 2,7%. В 2025 году прогнозируется незначительное улучшение до 3%.

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Основная доля мирового роста ВВП будет приходиться на Азию. Также ожидается, что к 2025 году инфляция потребительских цен будет продолжать постепенно снижаться целевых показателей центральных банков в большинстве экономик, поскольку давление на расходы будет умеренным.

ВВП Европы, США и Китая

В США до конца 2023 года прогнозируется рост ВВП до 2,4%. В 2024 году этот показатель упадет до 1,5%, а в 2025 году — снова вырастет, до 1,7%.

В Европе экономика существенно пострадала от полномасштабного российского вторжения в Украину. Здесь в 2023 году рост повысится на 0,6%, затем повысится до 0,9% в 2024 году и до 1,5% в 2025 году.

В Китае предполагается рост на уровне 5,2% в текущем году, однако темпы роста упадут до 4,7% в 2024 году и 4,2% в 2025 году. Это произойдет на фоне длительных стрессов в секторе недвижимости и сохранения высокого уровня сбережений домохозяйств в Китае.

Замедление экономики

Глобальная экономика продолжает сталкиваться с проблемами как низкого роста, так и высокой инфляции. Незначительное улучшение, прогнозируемое в следующие два года, будет связано с усилением монетарной политики.

Мы ожидаем, что инфляция вернется к целевым показателям центрального банка к 2025 году в большинстве экономик... В долгосрочной перспективе наши прогнозы показывают значительный рост госдолга, частично в результате дальнейшего замедления роста. Требуются большие усилия, чтобы восстановить фискальное пространство, также путем ускорения роста,

– говорит генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

По его мнению, для улучшения роста нужно повысить конкуренцию, инвестиции и навыки, а также улучшить многостороннее сотрудничество для решения общих проблем, таких как оживление глобальных торговых потоков и реформ по изменению климата.

Основные риски

Прогноз ОЭСР определяет несколько важных рисков для глобальной экономики в последующие годы.

Во-первых, конфликт между Израилем и ХАМАСом после террористических нападений может нарастить геополитическое напряжение и, как следствие, повлиять на торговлю. Также есть риск, что политические конфликты не позволят циклическому оживлению торговли, ожидаемое на фоне длительного падения показателей.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отметила, что в целом развивающиеся рынки сейчас имеют лучшее состояние, чем страны с высокоразвитой экономикой.

Пример! По сравнению с Соединенными Штатами Европа отстает, частично из-за того, что страны здесь более чувствительны к изменениям процентных ставок, поскольку они сильнее зависят от банковского финансирования, сообщили представители организации.

Как действовать

Сейчас денежная политика стала более сдержанной, и это влияет на экономику. Большинство стран не планируют снижать процентные ставки до 2024 или 2025 года. В некоторых странах возможно снижение ставок, но это ограничит глобальная финансовая ситуация.

В целом ОЭСР советует действовать так, чтобы рынки оставались открытыми для содействия цифровому и экологическому развитию.

Важно! Фискальная политика также должна готовиться к вызовам на будущее, особенно связанным со старением населения и изменениями климата. Правительства должны разумно тратить деньги и удерживать финансовый баланс для реагирования на будущие проблемы.