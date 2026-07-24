Економіку знову "лихоманить": три фактори можуть розкрутити світову інфляцію

Світ знову зіткнувся з ризиком прискорення інфляції. Стрімке зростання цін на енергоносії, нові мита США та рекордні витрати на розвиток штучного інтелекту змушують інвесторів хвилюватися.

Ціни на нафту тиснуть на економіку

Ескалація війни на Близькому Сході завершилася тим, що нафта вперше за два місяці перевищила позначку 100 доларів за барель, пише Bloomberg.

Подорожчання нафти автоматично підвищує витрати на транспортування, виробництво та логістику у світі.

Водночас ціни на природний газ також різко підскочили.

Аналітики зазначають, що найбільша небезпека від зростання цін на нафту та газ полягає в тому, що наслідки для споживачів проявляються майже миттєво.

Енергетичний шок може ще більше посилитися. Чим довше ціни на енергоносії залишатимуться високими, тим більша ймовірність, що вони підштовхнуть угору загальний рівень інфляції,

– вже попередила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Мита Трамп додають проблем

Другим фактором стали нові торгівельні мита президента США Дональда Трампа. Вашингтон запровадив тарифи у розмірі 10 – 12,5% для більшості партнерів, фактично відновлюючи свою тарифну політику після рішення Верховного суду.

Економісти зазначають, що такі заходи можуть призвести до подорожчання імпортної продукції та нового зростання цін.

Бум штучного інтелекту розганяє ціни

Третім фактором стали рекордні інвестиції у розвиток штучного інтелекту. Наприклад, компанія Alphabet збільшила прогноз капітальних витрат до 205 мільярдів доларів цього року.

Водночас великі корпорації вже починають перекладати зростання витрат на споживачів: Зокрема, Apple підвищила ціни через дефіцит мікрочипів:

на комп'ютери Mac;

на планшети iPad;

на домашні пристрої;

та на гарнітуру Vision Pro.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що саме дорогі енергоносії та масштабні інвестиції у ШІ зараз становлять більшу інфляційну загрозу, ніж нові мита.

Набагато більше мене хвилює інфляційний імпульс, який зараз походить саме з енергетичного сектору. А в довгостроковій перспективі ще більшим чинником стануть інвестиції в ШІ. Зміна очікувань щодо них визначатиме реакцію практично всіх фінансових ринків,

– зауважив стратег Камакшія Тріведі.

Нагадаємо, бум штучного інтелекту вже давно розкручує інфляцію у США. За опитуваннями Національної асоціації бізнес-економіки країни, 81% компаній очікують зростання інфляції протягом наступного року через розвиток ШІ.