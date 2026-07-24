Цены на нефть оказывают давление на экономику

Эскалация войны на Ближнем Востоке привела к тому, что нефть впервые за два месяца превысила отметку в 100 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

Подорожание нефти автоматически повышает расходы на транспортировку, производство и логистику во всем мире.

В то же время цены на природный газ также резко подскочили.

Аналитики отмечают, что наибольшая опасность роста цен на нефть и газ заключается в том, что последствия для потребителей проявляются практически мгновенно.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Энергетический шок может еще больше усилиться. Чем дольше цены на энергоносители будут оставаться высокими, тем больше вероятность, что они подтолкнут вверх общий уровень инфляции,

– уже предупредила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Пошлины Трампа усугубляют проблемы

Вторым фактором стали новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа. Вашингтон ввел тарифы в размере 10–12,5 % для большинства партнеров, фактически возобновив свою тарифную политику после решения Верховного суда.

Экономисты отмечают, что такие меры могут привести к удорожанию импортной продукции и новому росту цен.

Бум искусственного интеллекта разгоняет цены

Третьим фактором стали рекордные инвестиции в развитие искусственного интеллекта. Например, компания Alphabet увеличила прогноз капитальных затрат до 205 миллиардов долларов в этом году.

В то же время большие корпорации уже начинают перекладывать рост расходов на потребителей: в частности, Apple повысила цены из-за дефицита микрочипов:

на компьютеры Mac;

на планшеты iPad;

на домашние устройства;

и на гарнитуру Vision Pro.

Аналитики Goldman Sachs считают, что что дорогие энергоносители и масштабные инвестиции в ИИ сейчас представляют большую инфляционную угрозу, чем новые пошлины.

Гораздо больше меня беспокоит инфляционный импульс, который сейчас исходит именно из энергетического сектора. А в долгосрочной перспективе еще более значимым фактором станут инвестиции в ИИ. Изменение ожиданий в отношении них будет определять реакцию практически всех финансовых рынков,

– отметил стратег Камакшия Триведи.

Напомним, бум искусственного интеллекта уже давно разгоняет инфляцию в США. Согласно опросам Национальной ассоциации бизнес-экономики страны, 81% компаний ожидают роста инфляции в течение следующего года из-за развития ИИ.