Все через погрози Росії: світові ціни на пшеницю продовжують рости

Ф'ючерси на пшеницю зростають третій день поспіль. Це сталося після того, як Росія пригрозила посилити війну проти України.

Чому ф'ючерси на пшеницю ростуть

Це може потенційно погіршити перебої з постачанням зерна через Чорне море, про що пише Bloomberg.

Найактивніший контракт на пшеницю на Чиказькій товарній біржі в понеділок, 5 жовтня, подорожчав на 1%, перш ніж частково відіграти зростання. Наразі пшениця демонструє найдовшу серію зростання за місяць.

Це відбувається після того, як уряд Росії заявив, що її військові посилять удари по інфраструктурі України. Відповідне повідомлення Міністерство оборони Росії поширило в неділю, 4 жовтня.

Від липня постачання пшениці з Чорного моря, одного з найбільших у світі торговельних коридорів для зерна, суттєво обмежене. Подальша ескалація конфлікту може перешкодити спробам Туреччини захистити перевезення зерна через цей регіон.

Посередництво Туреччини зрештою може відновити постачання, але для досягнення угоди можуть знадобитися місяці,

– йдеться в аналітичній записці CRM AgriCommodities від п’ятниці.

Досягнення прогресу знизило б премію за ризик. Тоді як подальші перебої з постачанням підтримуватимуть ціни.

Нагадаємо, що Україна має наразі труднощі з експортом зерна. Через це країна може втратити у 2027 році до 8 мільярдів доларів. Це приблизно 20% усієї торішньої експортної виручки України.