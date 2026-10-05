Почему растут фьючерсы на пшеницу

Это может потенциально усугубить перебои с поставками зерна через Черное море, о чем пишет Bloomberg.

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже в понедельник, 5 октября, подорожал на 1%, прежде чем частично отыграть рост. В настоящее время пшеница демонстрирует самую длинную серию роста за месяц.

Это происходит после того, как правительство России заявило, что ее военные усилят удары по инфраструктуре Украины. Соответствующее сообщение Министерство обороны России распространило в воскресенье, 4 октября.

С июля поставки пшеницы из Черного моря, одного из крупнейших в мире торговых коридоров для зерна, существенно ограничены. Дальнейшая эскалация конфликта может помешать попыткам Турции защитить перевозки зерна через этот регион.

Посредничество Турции в конечном итоге может возобновить поставки, но для достижения соглашения могут потребоваться месяцы,

– говорится в аналитической заметке CRM AgriCommodities от пятницы.

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Достижение прогресса снизило бы премию за риск. В то время как дальнейшие перебои с поставками будут поддерживать цены.

Напомним, что Украина в настоящее время испытывает трудности с экспортом зерна. Из-за этого страна может потерять в 2027 году до 8 миллиардов долларов. Это примерно 20% всей прошлогодней экспортной выручки Украины.