Об этом 4 октября сообщило Минобороны России.

Очередные угрозы Кремля

В российском ведомстве возмущены заявлением президента Украины Владимира Зеленского об ответе на российские удары по Украине.

Представители страны-агрессора традиционно попытались переложить вину за собственные военные преступления и эскалацию конфликта на украинское руководство.

В ответ на эти угрозы Минобороны России напоминает, что наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия вождя "киевского режима",

– солгали в ведомстве.

Российское командование утверждает, что планирует усилить атаки по, якобы, "военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре" в Киеве и других областях Украины.

Отметим, что враг без перерыва обстреливает именно гражданскую инфраструктуру Украины. Под прицельными ударами агрессора – детские сады, учебные заведения, жилые дома, больницы и критически важная инфраструктура. Подобными заявлениями российские власти пытаются снять с себя ответственность за террор против гражданского населения и переложить ее на украинскую сторону.

Для оправдания обстрелов вражеское ведомство обвиняет Украину в якобы атаках на Белгород, попытках срыва экономического форума в Санкт-Петербурге и вмешательстве в недавние российские "выборы".

Напомним, Россия уже усилила удары по гражданской инфраструктуре Украины. Владимир Зеленский заявил, что в ответ Украина и усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам х заводах. При этом украинские атаки не будут направлены против гражданского населения.