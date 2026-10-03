В отличие от действий страны-агрессора, украинские атаки не будут направлены против гражданского населения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Украины.

Что сказал Зеленский?

Глава государства сообщил, что украинская разведка получила документы, свидетельствующие о том, что Владимир Путин опубликовал "новую доктрину". Документ предусматривает удары по гораздо более широкому кругу гражданских целей в преддверии зимы.

Мы видели документы и знаем, что они позволяют им проводить атаки на инфраструктуру... логистику... дороги, школы, больницы, чтобы тиснуть на людей, чтобы они покинули столицу, покинули различные города. Это цель операции,

– заявил Зеленский.

По его словам, основной причиной изменения политики Кремля было желание Путина продемонстрировать силу в то время, как его армия теряла позиции в ключевом прифронтовом регионе и несла растущие потери.

Москва усилила обстрелы украинской гражданской инфраструктуры. Зеленский подчеркнул, что в ответ Украина усилит удары по российским НПЗ.

Reuters отмечает, что МИД страны-агрессорки призвало иностранных граждан покинуть Киев. Дипломатическое ведомство России сообщило, что Москва продолжит систематически наносить удары по целям, назвав это ответными ударами на украинские обстрелы. Также в Кремле отрицают, что они намеренно атакуют гражданских.

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 3 октября поразили три ключевых нефтяных объекта на территории России на расстоянии от 480 до 1000 километров от линии фронта. Под обстрелы попали Волгоградский НПЗ, крупный нефтехимический объект в Самарской области и стратегическая станция "Самара".