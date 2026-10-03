Как сообщили в Министерстве обороны Украины, атаки на объекты топливно-энергетического комплекса России стали справедливым ответом на постоянный воздушный террор против украинских городов.

Один из ключевых ударов пришелся на Волгоградский НПЗ, который является одним из крупнейших предприятий топливного профиля в России с годовой мощностью переработки около 15 миллионов тонн нефти. Этот завод поставляет российским войскам автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо и компоненты смазочных материалов.

Второй целью стал крупный нефтехимический объект в Самарской области, специализирующийся на газопереработке и нефтехимии. Предприятие производит важное сырье для создания взрывчатых веществ, в частности бензол, фенол, ацетон и синтетический этиловый спирт.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по станции "Самара", которая является ключевым производственным узлом системы магистрального трубопроводного транспорта нефти в России. Объект располагает крупнейшим в Европе резервуарным парком общей вместимостью 1,6 миллиона кубических метров.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом для украинских защитников остается поражение мест хранения, подготовки и запуска вражеских беспилотников. Также военнослужащие продолжают систематически уничтожать склады боеприпасов, пункты управления БПЛА и топливно-смазочные склады оккупантов.

Систематическое уничтожение таких объектов существенно подрывает способность России продолжать захватническую войну и заставит руководство Кремля сесть за стол переговоров.