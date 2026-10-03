Як повідомили у Міністерстві оборони України, атаки на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Росії стали справедливою відповіддю на постійний повітряний терор проти українських міст.

Один із ключових ударів припав на Волгоградський НПЗ, який є одним із найбільших підприємств паливного профілю в Росії із річною потужністю переробки близько 15 мільйонів тонн нафти. Цей завод постачає російським військам автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційне паливо та компоненти мастильних матеріалів.

Другою ціллю став масштабний нафтохімічний об'єкт у Самарській області, що спеціалізується на газопереробці та нафтохімії. Підприємство виготовляє важливу сировину для створення вибухових речовин, зокрема бензол, фенол, ацетон і синтетичний етиловий спирт.

Окрім цього, Сили оборони уразили станцію Самара, яка є ключовим виробничим вузлом системи магістрального трубопровідного транспорту нафти у Росії. Об'єкт має найбільший у Європі резервуарний парк загальною місткістю 1,6 мільйона кубічних метрів.

У відомстві наголосили, що в пріоритеті українських захисників залишається ураження місць зберігання, підготовки та запуску ворожих безпілотників. Також військовослужбовці продовжують систематично знищувати склади боєприпасів, пункти управління БпЛА та паливо-мастильні склади окупантів.

Систематичне знищення таких об’єктів суттєво підриває спроможність Росії продовжувати загарбницьку війну та змусить керівництво Кремля сісти за стіл переговорів.