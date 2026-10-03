На відміну від дій країни-агресорки, українські атаки не будуть спрямовані на цивільне населення. Про це пише Reuters із посиланням на заяву президента України.

Що сказав Зеленський?

Глава держави повідомив, що українська розвідка отримала документи, які свідчать про те, що Володимир Путін опублікував "нову доктрину". Документ передбачає удари по набагато ширшому колу цивільних цілей напередодні зими.

Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють їм атакувати інфраструктуру... логістику... дороги, школи, лікарні, щоб тиснути на людей, щоб вони покинули столицю, покинули різні міста. Це мета операції,

– заявив Зеленський.

За його словами, основною причиною зміни політики Кремля було бажання Путіна продемонструвати силу у той час, як його армія втрачала позиції в ключовому прифронтовому регіоні та зазнавала зростання втрат.

Москва посилила обстріли української цивільної інфраструктури. Зеленський підкреслив, що у відповідь Україна посилить удари по російських НПЗ.

Reuters зазначає, що МЗС країни-агресорки закликало іноземних громадян залишити Київ. Дипломатичне відомство Росії повідомило, що Москва продовжить систематично завдавати ударів по цілях, назвавши це ударами у відповідь на українські обстріли. Також у Кремлі заперечують, що вони навмисно атакують цивільних.