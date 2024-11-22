Україна отримає мільярдне фінансування від Світового Банку

22 листопада 2024, 14:45
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Автор: Катерина Добровольська

Україна отримає мільярдну суму від Світового банку в рамках відповідного проєкту. Це фінансування направлено на підтримку соціальних виплат та забезпечення стабільності в управлінні країною.

Скільки отримає Україна від Світового Банку

Україна отримає 4,8 мільярда доларів від Світового банку. Сьогодні було ухвалено рішення, яке дозволить залучити ці кошти в рамках проєкту PEACE, повідомляє 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль

Премʼєр-міністр України

Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. Вдячні нашим союзникам за цю підтримку, яка буде направлена на ключові соціальні та гуманітарні програми.

Як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль, з початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Що відомо про проєкт PEACE

Проєкт має на меті підтримку основних соціальних виплат та забезпечення стабільності в управлінні країною. Світовий банк запровадив механізми для моніторингу надання послуг, а також для запобігання шахрайству та корупції. Кошти надходять уряду України тільки після підтвердження їх належного використання.