Сколько получит Украина от Всемирного Банка

Украина получит 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка. Сегодня было принято решение, которое позволит привлечь эти средства в рамках проекта PEACE, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это помощь, которую финансируют Соединенные Штаты и партнеры по развитию. Благодарны нашим союзникам за эту поддержку, которая будет направлена на ключевые социальные и гуманитарные программы.

Как сообщил премьер-министр Шмыгаль, с начала полномасштабного вторжения правительство привлекло более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования.