Скільки отримає Україна від Світового Банку

Україна отримає 4,8 мільярда доларів від Світового банку. Сьогодні було ухвалено рішення, яке дозволить залучити ці кошти в рамках проєкту PEACE, повідомляє 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. Вдячні нашим союзникам за цю підтримку, яка буде направлена на ключові соціальні та гуманітарні програми.

Як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль, з початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.