Світовий борг може сягнути 100% ВВП: очільниця МВФ звернулася до урядів країн

Глава Міжнародного валютного фонду закликала уряди найбільших економік скоротити видатки. Причиною є зростання дохідності облігацій, яке тисне на бюджети.

Як може змінитися світовий борг у найближчі роки

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що співвідношення світового боргу до ВВП перебуває на найвищому рівні з часів Другої світової війни й у найближчі роки може сягнути 100%, про що пише The Guardian.

За її словами, уряди не можуть розраховувати на швидке економічне зростання, щоб зменшити борговий тягар, а натомість будуть змушені ухвалювати "дуже складні політичні рішення".

Крісталіна Георгієва Директорка-розпорядниця МВФ Моє послання світовим економічним політикам буде таким: ми не можемо й надалі відкладати необхідні політичні рішення – у вас є інструменти, тепер потрібна мудрість, щоб ними скористатися. І все ж ми не бачимо рішучих дій у розвинених економіках із високим рівнем боргу, де нагально необхідні переконливі середньострокові плани фіскальної консолідації, у деяких випадках підкріплені невідкладними бюджетними заходами

Дохідність облігацій – фактично відсоткова ставка за боргом– різко зросла останніми тижнями, через що вартість запозичень для багатьох урядів досягла багаторічних максимумів. Це відбувається на тлі очікувань вищої інфляції через війну на Близькому Сході.

Підвищена дохідність збільшує витрати на обслуговування боргу в умовах обмежених бюджетних можливостей та конкуруючих пріоритетів видатків, зокрема на оборону,

– сказала Георгієва, закликавши до "невідкладного та комплексного набору заходів".

Ба більше, центральні банки мають бути готові підвищувати процентні ставки, щоб стримати новий сплеск інфляції.

Європейський центральний банк, Федеральна резервна система США та Банк Японії вже посилили грошово-кредитну політику у відповідь на зростання інфляції – Георгієва назвала ці кроки "цілком виправданими".

Водночас Банк Англії поки залишив ставку без змін на рівні 3,75%.

Зараз у багатьох країнах може бути слушний момент для обережного зміщення монетарної політики в бік жорсткішого курсу,

– сказала Крісталіна Георгієва.

Вона також наголосила на важливості протидії деяким ризикам, пов'язаним зі штучним інтелектом, який підтримав зростання американського фондового ринку, але водночас посилив побоювання щодо масових скорочень робочих місць. Георгієва послалася на дослідження МВФ, згідно з яким ефективне впровадження ШІ може додати 0,5 відсоткового пункту до глобального економічного зростання.

Нагадаємо, що світовий борг вже досяг 365 трильйонів доларів. Це у три рази перевищує обсяг глобальної економіки.