Как может измениться мировой долг в ближайшие годы

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что соотношение мирового долга к ВВП находится на самом высоком уровне со времен Второй мировой войны и в ближайшие годы может достичь 100%, о чем пишет The Guardian.

По ее словам, правительства не могут рассчитывать на быстрый экономический рост для снижения долгового бремени, а вместо этого будут вынуждены принимать "очень сложные политические решения".

Кристалина Георгиева Исполнительный директор МВФ Мое послание мировым экономическим политикам будет таким: мы не можем и дальше откладывать необходимые политические решения – у вас есть инструменты, теперь нужна мудрость, чтобы ими воспользоваться. И все же мы не видим решительных действий в развитых экономиках с высоким уровнем долга, где крайне необходимы убедительные среднесрочные планы фискальной консолидации, в некоторых случаях подкрепленные неотложными бюджетными мерами

Доходность облигаций – фактически процентная ставка по долгу – резко выросла в последние недели, из-за чего стоимость заимствований для многих правительств достигла многолетних максимумов. Это происходит на фоне ожиданий более высокой инфляции из-за войны на Ближнем Востоке.

Повышенная доходность увеличивает расходы на обслуживание долга в условиях ограниченных бюджетных возможностей и конкурирующих приоритетов расходов, в частности на оборону,

– сказала Георгиева, призвав к "неотложному и комплексному набору мер".

Более того, центральные банки должны быть готовы повышать процентные ставки, чтобы сдержать новый всплеск инфляции.

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Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США и Банк Японии уже ужесточили денежно-кредитную политику в ответ на рост инфляции – Георгиева назвала эти шаги "вполне оправданными".

В то же время Банк Англии пока оставил ставку без изменений на уровне 3,75%.

Сейчас во многих странах может наступить подходящий момент для осторожного сдвига денежно-кредитной политики в сторону более жесткого курса,

– сказала Кристалина Георгиева.

Она также подчеркнула важность противодействия некоторым рискам, связанным с искусственным интеллектом, который поддержал рост американского фондового рынка, но в то же время усилил опасения относительно массовых сокращений рабочих мест. Георгиева сослалась на исследование МВФ, согласно которому эффективное внедрение ИИ может добавить 0,5 процентного пункта к глобальному экономическому росту.

Напомним, что мировой долг уже достиг 365 триллионов долларов. Это в три раза превышает объем мировой экономики.