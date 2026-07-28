ШІ творить дива: Гонконг встановив рекорд експорту за понад 40 років

Гонконг продемонстрував найпотужніше зростання експорту за останні чотири десятиліття. Головним драйвером рекордних показників став стрімкий світовий попит на електроніку та обладнання для розвитку штучного інтелекту.

Штучний інтелект забезпечив рекордне зростання експорту

У червні 2026 року експорт Гонконгу зріс на 53,4% у річному вимірі, що стало найвищим показником із 1984 року, повідомляє Bloomberg. За даними місцевого статистичного управління, загальна вартість постачання досягла рекордних 641,1 мільярда гонконзьких доларів (81,8 мільярда доларів США).

Результат значно перевищив очікування економістів після того, як у травні експорт уже збільшився на 40,8%. Основним чинником такого стрибка став глобальний бум штучного інтелекту, який суттєво підвищив попит на електроніку, обладнання для обробки даних, телекомунікаційне устаткування та електротехнічні компоненти.

Уряд Гонконгу зазначає, що високий світовий попит на продукцію, пов'язану зі штучним інтелектом, і надалі підтримуватиме зовнішню торгівлю. Водночас влада застерігає, що ескалація геополітичної напруги на Близькому Сході може створити додаткові ризики для світової економіки та логістики.

Варто зазначити, що більшість торгівлі Гонконгу становить реекспорт. Місто майже не виробляє обладнання для ШІ самостійно, проте відіграє ключову роль як логістичний і торговельний хаб для високотехнологічних товарів між Китаєм та іншими країнами Азії.

Які країни забезпечили найбільше зростання постачання

Найбільше зростання експорту Гонконг зафіксував у торгівлі з азійськими країнами. Постачання до Сінгапуру збільшилося на 83%, до Тайваню – на 80%, а до материкового Китаю – на 59%. Водночас експорт до США зріс одразу на 114%.

Попри запровадження адміністрацією Дональда Трампа нових мит у розмірі 12,5% на товари з Китаю та Гонконгу, місцева Рада з розвитку торгівлі вважає їхній вплив обмеженим. Причиною є те, що для низки електронних товарів, які становлять основу експорту Гонконгу до США, продовжують діяти винятки.

Водночас імпорт до Гонконгу також демонстрував стрімке зростання. У червні він збільшився на 45,4% у річному вимірі – це найкращий результат із 1992 року. Особливо швидко зросло постачання з Південної Кореї, які підскочили на 177%.

Аналітики очікують, що в наступні місяці темпи зростання експорту можуть дещо сповільнитися через поступове охолодження технологічного циклу, уповільнення світової економіки та ефект високої бази порівняння після рекордних показників минулого року.