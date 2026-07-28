Искусственный интеллект обеспечил рекордный рост экспорта

В июне 2026 года экспорт Гонконга вырос на 53,4% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем с 1984 года, сообщает Bloomberg . По данным местного статистического управления, общая стоимость поставок достигла рекордных 641,1 миллиарда гонконгских долларов (81,8 миллиарда долларов США).

Результат значительно превысил ожидания экономистов, после того как в мае экспорт уже увеличился на 40,8%. Основным фактором такого скачка стал глобальный бум искусственного интеллекта, существенно повысивший спрос на электронику, оборудование для обработки данных, телекоммуникационное оборудование и электротехнические компоненты.

Правительство Гонконга отмечает, что высокий мировой спрос на продукцию, связанную с искусственным интеллектом, и в дальнейшем будет поддерживать внешнюю торговлю. В то же время, власти предостерегают, что эскалация геополитического напряжения на Ближнем Востоке может создать дополнительные риски для мировой экономики и логистики.

Следует отметить, что большинство торговли Гонконга составляет реэкспорт. Город почти не производит оборудование для ИИ самостоятельно, однако играет ключевую роль в качестве логистического и торгового хаба для высокотехнологичных товаров между Китаем и другими странами Азии.

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Какие страны обеспечили наибольший рост поставок

Наибольший рост экспорта Гонконг зафиксировал в торговле с азиатскими странами. Поставки в Сингапур увеличились на 83%, в Тайвань – на 80%, а в материковый Китай – на 59%. В то же время, экспорт в США вырос сразу на 114%.

Несмотря на введение администрацией Дональда Трампа новых пошлин в размере 12,5% на товары из Китая и Гонконга, местный Совет по развитию торговли считает их влияние ограниченным. Причиной является то, что ряд электронных товаров, составляющих основу экспорта Гонконга в США, продолжают действовать исключения.

В то же время, импорт в Гонконг также демонстрировал стремительный рост. В июне он увеличился на 45,4% в годовом исчислении – это лучший результат с 1992 года. Особенно быстро выросли поставки из Южной Кореи, которые подскочили на 177%.

Аналитики ожидают, что в последующие месяцы темпы роста экспорта могут несколько замедлиться из-за постепенного охлаждения технологического цикла, замедления мировой экономики и эффекта высокой базы сравнения после рекордных показателей прошлого года.