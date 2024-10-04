SWIFT почне випробовувати транзакції з цифровими валютами

У 2024 році мережа SWIFT планує тестувати реальні транзакції з токенізованими активами та цифровими валютами. Протягом кількох років банки та інвестиційні компанії вивчають можливості токенізації традиційних активів.

Як цифрові активи впливають на торгівлю

Компанії очікують, що використання цифрових токенів на основі блокчейну зробить торгівлю швидшою, дешевшою та ефективнішою, повідомляє Reuters.

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Цей підхід також дозволить усунути посередників у багатьох операціях. Однак такі технології поки що не поширені на ринку.

Близько 90% центральних банків світу експериментують із цифровими валютами центральних банків (CBDC) — цифровими аналогами фіатних грошей, які сприятимуть торгівлі токенізованими активами.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Ці монетарні установи прагнуть адаптувати технології, що стали основою для криптовалют на кшталт біткоїна.

Зауважте! SWIFT, яка є головним гравцем у глобальній фінансовій системі, уже проводить тестування як CBDC, так і токенізованих активів.

У березні компанія оголосила про запуск нової платформи, яка інтегрує CBDC з наявними фінансовими структурами.