Как цифровые активы влияют на торговлю

Компании ожидают, что использование цифровых токенов на основе блокчейна сделает торговлю быстрее, дешевле и эффективнее, сообщает Reuters.

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Этот подход также позволит устранить посредников во многих операциях. Однако, такие технологии пока не получили широкого распространения на рынке.

Около 90% центральных банков мира экспериментируют с цифровыми валютами центральных банков (CBDC) - цифровыми аналогами фиатных денег, которые будут способствовать торговле токенизированными активами.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Эти монетарные учреждения стремятся адаптировать технологии, ставшие основой для криптовалют, таких как биткоин.

Заметьте! SWIFT, которая является ключевым игроком в глобальной финансовой системе, уже проводит тестирование как CBDC, так и токенизированных активов.

В марте компания объявила о запуске новой платформы, которая интегрирует CBDC с существующими финансовыми структурами.