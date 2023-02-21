Тариф на електроенергію можуть підвищити в чотири рази: які сценарії розглядає уряд

Уряд розглядає кілька сценаріїв підвищення тарифів на електроенергію. Один з яких передбачає різке зростання у чотири рази.

Тариф може зрости

Радник прем’єр-міністра Юрій Бойко пояснив, що наразі тариф на електроенергію приблизно у чотири рази вищий від реальної ціни на ринку. Тож різницю уряду доводиться компенсувати дотаціями.

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Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 мільярдів гривень на рік. Оскільки заможні громадяни зазвичай споживають більше енергії, виходить, що вони отримують більше державної допомоги.

– розповів він.

Які сценарії розглядає уряд

Бойко додав, що уряд наразі розглядає різні графіки підвищення цін, аби пом'якшити економічні наслідки для споживачів. Тож швидше за все навесні одну з цих стратегій доведеться затвердити, інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться.

І чим радикальніший варіант буде прийнятий, тим швидше в ринок прийдуть інвестиції,

– вважає радник прем'єра.

Зміна системи субсидування

Бойко визнає, що такі заходи можуть спричинити невдоволення у споживачів, які завжди нервово реагують на підвищення тарифів, проте, за його словами, адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення здатні повністю нівелювати соціальну напругу.

Бойко вважає, що якщо замінити поточну систему субсидування всіх споживачів на весь обсяг спожитої енергії цільовою допомогою незахищеним верствам населення, то доведеться витратити близько 40 мільярдів гривень, за оцінками 2021 року.

Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше, і при цьому дозволить захистити громадян з низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, це робитимуть,

– розповів Юрій Бойко.

Які тарифи на електроенергію зараз

Для побутових споживачів ціна електроенергії наразі залежиться від кількості спожитих кіловатів: