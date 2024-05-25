Ціни на світло з 1 червня: чи чекати на підвищення тарифу

Є ймовірність, що з 1 червня тарифи на електроенергію можуть зрости до 4,5 - 5 гривень за кіловат-годину. Член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк сказав чого чекати.

Чи зросте тариф з 1 червня

Нині у Кабміні активно обговорюють підвищення тарифів на світло з 1 червня до рівня 4,5 – 5 гривень за кіловат для побутових споживачів. Отримані кошти мають профінансувати не обслуговуючі компанії, а розвиток генерації.

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Сергій Нагорняк Народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Енергоатом щорічно дотує населення на близько 100 мільярдів гривень, Укргідроенерго — на близько 25 мільярдів гривень. Кошти, отримані від підняття тарифів, будуть акумульовані на відновлення потужностей Укргідроенерго та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Власна генерація для нас зараз дуже важлива.

У своїй заяві Нагорняк звернув увагу на триваючі відключення електроенергії, зазначивши, що найближчим часом очікується покращення ситуації, хоча вечірні пікові години все ще можуть бути під впливом. Він зазначив, що поточний дефіцит не може бути повністю покритий навіть за рахунок імпорту електроенергії.

Нині йдуть переговори з західними фінансовими інституціями — щодо кредитів на відновлення генерації. Очевидно, це не швидкий процес. І, скажімо відверто, крім грошей на відновлення енергооб’єктів треба чимало часу,

– сказав він.

Нині тариф на електроенергію для побутових споживачів становить – 2,64 гривні за кіловат.