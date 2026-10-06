Уряд ухвалив рішення: як зміниться вартість газу для українців

Ціна газу для побутових споживачів не зазнала змін з 1 жовтня. Кінцевий розмір тарифу і надалі залежить від постачальника. Водночас більшість українців обслуговує саме компанія "Нафтогаз".

Скільки коштує куб газу з 1 жовтня 2026 року

"Нафтогаз" виступив постачальником останньої надії. Базовий тариф для побутових споживачів у цієї компанії – 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна зберігатиметься щонайменше до 31 березня 2027 року, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів.

Як показують дані "Газ.Правди", в інших постачальників розцінки такі:

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр.

До слова, вартість електроенергії не зросла з 1 жовтня 2026 року. Для побутових споживачів ціна і надалі становить 4,32 гривні за кіловат.

Водночас з 1 жовтня діє пільговий тариф для тих, хто користується електроопаленням. Ціна за кіловат в цьому випадку – 2,64 гривні. Проте лише за умови, що не перевищено ліміт витрат – 2 000 кіловатів за місяць.