Сколько стоит куб газа с 1 октября 2026 года

"Нафтогаз" выступил поставщиком последней надежды. Базовый тариф для бытовых потребителей у этой компании – 7,96 гривны за кубометр. Эта цена будет действовать как минимум до 31 марта 2027 года, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона. Решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов.

Как показывают данные"Газ.Правды", у других поставщиков расценки следующие:

ООО "Ритейл Сервис" (СветГаз) – 9,99 гривны за кубометр;

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр;

ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр;

ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр.

К слову, стоимость электроэнергии не выросла с 1 октября 2026 года. Для бытовых потребителей цена по-прежнему составляет 4,32 гривны за киловатт.

В то же время с 1 октября действует льготный тариф для тех, кто пользуется электроотоплением. Цена за киловатт в этом случае – 2,64 гривны. Однако только при условии, что не превышен лимит потребления – 2 000 киловатт в месяц.