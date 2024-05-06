Зростання тарифів навесні: скільки зараз коштує куб газу

Тариф на газ залежить від регулятора. Зараз ціна за куб коливається від 7,7 до 9,9 гривні.

Як зміниться тариф у "Нафтогазі"

Компанія "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії і обслуговує близько 98% українських споживачів.Зараз тариф цього регулятора становить 7,96 гривні за кубометр.

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"Нафтогаз" зберігатиме вказану ціну у тарифному плані "Фіксований" ще щонайменше рік. Такому рішенню сприяв мораторій, впроваджений для збереження теперішніх тарифів на ЖКП.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Як зміняться тарифи у інших регуляторів.

Фіксований тариф діятиме з 1 травня 2024 року і до 30 квітня 2025 року.

Інформація про зміну тарифів у інших регуляторів – відсутня. Поки що вони залишатимуться сталими.

Вказані тарифи не включають у себе вартість доставки за газ. Це окремий платіж.