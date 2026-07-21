Тариф на воду у Києві затвердили: скільки платитимуть мешканці столиці

У Києві не запровадять тариф на воду у розмірі 90 гривень за кубометр. Місто не погодило таку ціну для населення.

Яким буде тариф на воду у Києві

Вартість послуги для централізованого водопостачання та водовідведення для киян становитиме 63,79 гривні за кубометр, про що повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Тариф вже був затверджений Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

З урахуванням середньостатистичного споживання холодної води у столиці, для родини з трьох людей плата за воду збільшиться приблизно на 200 – 300 гривень.

Водночас ціна у 90 гривень за кубометр – це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал". Але наразі його не будуть запроваджувати.

Нагадаємо, що раніше деякі медіа писали, що "Київводоканал" надав владі Києва розрахунки нових тарифів. Згідно з цими розрахунками, вартість послуг для населення може зрости до 88,90 гривні за один кубічний метр. Зокрема, про це писали в "РБК-Україна".

Що ще відомо про зміни у тарифах на воду в інших містах

Тариф на воду у Львові планують встановити на рівні 56,38 гривні за кубометр. Водночас якість води або обслуговування не зросте. А потребу у збільшенні тарифу пояснюють змінами у цінах за електроенергію, зростанням зарплати тощо.