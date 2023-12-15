В одній з областей України тариф на воду зросте на 38%

З 1 січня 2024 року в Львові підвищаться тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для тих, хто користується індивідуальними договорами. Для тих мешканців Львова, які не мають лічильників, вартість послуг з водопостачання збільшиться на 37,7%, а для тих, у кого є лічильники, зросте на 6,2%.

Як зміниться тариф

Централізоване водопостачання для споживачів, які не мають квартирних лічильників на воду, становитиме 19,63 гривні. Ті, хто мають лічильник, платитимуть 31,15 гривень. Для порівняння, зараз споживачі, які мають лічильники, платять 29,34 гривні.

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А за водовідведення споживачі без лічильників сплачуватимуть 39,26 гривні, з лічильниками — 50,78 гривні.

Чому ціна зросте

У Львівводоканалі пояснили, що плата за воду зросте з кількох причин.

Зростання плати за абонентське обслуговування пов’язане зі зростанням витрат на розподіл обсягів спожитих послуг між споживачами, нарахування та стягнення плати за спожиті комунальні послуги, формування рахунків за надані послуги та їх рознесенням споживачам, зняття показників водомірів, здійснення обстежень мереж, а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням споживачів,

— кажуть в установі.

Власне, перерахунок здійснили, враховуючи зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2024 рік та коригування індексу цін виробників.