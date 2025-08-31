Укр Рус
Тарифи Чи можливо підключити тариф за 75 гривень від Київстару: які альтернативи
31 серпня, 11:00
Чи можливо підключити тариф за 75 гривень від Київстару: які альтернативи

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Тариф за 75 гривень від Київстар більше не доступний, а найнижчі плани починаються від 100 гривень за 3 тижні.
  • Компанія пропонує альтернативи: соціальні тарифи для пенсіонерів, акційні пакети у додатку, та комбо-рішення "Все разом".

Українці активно обговорюють можливість підключення бюджетного тарифу від Київстару за 75 гривень. Чи справді він доступний і які є альтернативні варіанти для економії на мобільному зв’язку – читайте далі.

Чи існує тариф за 75 гривень від Київстару зараз?

Раніше компанія пропонувала кілька базових тарифних планів у межах акцій або спеціальних пакетів. Серед них були й варіанти зі щомісячною оплатою на рівні близько 75 гривень. Проте у 2025 році таких пропозицій у відкритій тарифній лінійці вже немає, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Хочеш мати пільги – плати за комуналку: уряд хоче вирішили проблему з боржниками 

Річ у тім, що вартість базових пакетів значно зросла: нині найнижчі тарифні плани починаються від 100 гривень за 3 тижні. Це пов’язано з подорожчанням інтернету, витратами на обслуговування мережі та інтеграцією додаткових сервісів.

Які є дешеві тарифи у Київстарі?

Хоча підключити тариф саме за 75 гривень більше неможливо, компанія пропонує кілька альтернатив:

  • Соціальні тарифи. Для пенсіонерів та людей з інвалідністю діють спеціальні тарифні плани з нижчою вартістю та базовим набором послуг. Їх вартість становить від 100 гривень за 4 тижні.
  • Акційні пакети. Періодично у додатку "Мій Київстар" з’являються персональні пропозиції для окремих абонентів. Їхня вартість може бути нижчою за стандартні тарифи.
  • Комбо-рішення "Все разом". Це пакети, де за одну оплату клієнт отримує мобільний зв’язок, домашній інтернет і Київстар ТБ. Їхня ціна вища, ніж 75 гривень, але за рахунок об’єднання послуг абоненти реально економлять.

Як дізнатися які є знижки на тарифні плани

Дізнатися про доступні акційні чи знижені тарифи можна у додатку "Мій Київстар", зателефонувавши на гарячу лінію або переглянувши актуальні пропозиції на офіційному сайті в розділі "Тарифні плани".

Що ще відомо про тарифи в Україні: коротко про головне

  • Тариф на електроенергію в Україні можуть переглянути вже з 1 листопада.

  • Національний банк України очікує також зростання тарифів на опалення у 2026 році.

  • Водночас для майже всіх побутових споживачів газ залишатиметься за фіксованою ціною – 7,96 гривні за кубометр до кінця квітня 2026 року.

