Возможно ли подключить тариф за 75 гривен от Киевстара: какие альтернативы
- Тариф за 75 гривен от Киевстар больше не доступен, а самые низкие планы начинаются от 100 гривен за 3 недели.
- Компания предлагает альтернативы: социальные тарифы для пенсионеров, акционные пакеты в приложении, и комбо-решение "Все вместе".
Украинцы активно обсуждают возможность подключения бюджетного тарифа от Киевстара за 75 гривен. Действительно ли он доступен и какие есть альтернативные варианты для экономии на мобильной связи, читайте дальше.
Существует ли тариф за 75 гривен от Киевстара сейчас?
Ранее компания предлагала несколько базовых тарифных планов в рамках акций или специальных пакетов. Среди них были и варианты с ежемесячной оплатой на уровне около 75 гривен. Однако в 2025 году таких предложений в открытой тарифной линейке уже нет, сообщает 24 Канал.
Интересно Хочешь иметь льготы – плати за коммуналку: правительство хочет решили проблему с должниками
Дело в том, что стоимость базовых пакетов значительно выросла: сейчас самые низкие тарифные планы начинаются от 100 гривен за 3 недели. Это связано с подорожанием интернета, расходами на обслуживание сети и интеграцией дополнительных сервисов.
Какие есть дешевые тарифы в Киевстаре?
Хотя подключить тариф именно за 75 гривен больше невозможно, компания предлагает несколько альтернатив:
- Социальные тарифы. Для пенсионеров и людей с инвалидностью действуют специальные тарифные планы с более низкой стоимостью и базовым набором услуг. Их стоимость составляет от 100 гривен за 4 недели.
- Акционные пакеты. Периодически в приложении "Мой Киевстар" появляются персональные предложения для отдельных абонентов. Их стоимость может быть ниже стандартных тарифов.
- Комбо-решения "Все вместе". Это пакеты, где за одну оплату клиент получает мобильную связь, домашний интернет и Киевстар ТВ. Их цена выше, чем 75 гривен, но за счет объединения услуг абоненты реально экономят.
Как узнать какие есть скидки на тарифные планы
Узнать о доступных акционных или сниженных тарифах можно в приложении "Мой Киевстар", позвонив на горячую линию или просмотрев актуальные предложения на официальном сайте в разделе "Тарифные планы".
Часті питання
Существует ли тариф за 75 гривен от Киевстара сейчас?
На данный момент тариф за 75 гривен от Киевстара больше не доступен –в 2025 году таких предложений в открытой тарифной линейке уже нет.
Какие есть дешевые тарифы в Киевстаре?
Киевстар предлагает несколько альтернативных тарифов: социальные тарифы для пенсионеров и людей с инвалидностью, акционные пакеты с персональными предложениями и комбо-решения "Все вместе", включающие мобильную связь, домашний интернет и Киевстар ТВ.
Как узнать какие есть скидки на тарифные планы?
Скидки на тарифные планы можно узнать в приложении "Мой Киевстар", позвонив на горячую линию или просмотрев актуальные предложения на официальном сайте в разделе "Тарифные планы".