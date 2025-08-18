Вартість електроенергії для населення у 2025 році не зростала. Зміни не передбачаються і з 1 вересня.

Який тариф діє для населення зараз?

Тариф на електричну енергію для побутових споживачів залишатиметься без змін, завдяки дії ПСО, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Водночас, потрібно зауважити, що є споживачі, які можуть платити значно менше. Йдеться про власників лічильників на декілька зон. Для них вартість електроенергії залежить від часу доби.

Як повідомляє Міненерго, для власників двозонних лічильників діє тариф день/ніч:

денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Тризонний лічильник, забезпечує тариф, який ділиться так:

час пікового навантаження – з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину;

напівпікового – з 7:00 – 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Кому нададуть допомогу на оплату світла?

Частина українців зможе отримати спеціальну допомогу на оплату світла. Йдеться про жителів на території активних та можливих бойових дій. Як зазначає Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності, цю підтримку почнуть отримувати громадяни уже у жовтні цього року.

Що потрібно знати про цю допомогу:

вона надаватиметься на основі даних ПФУ (тобто, оформлювати її непотрібно);

виплата буде рівна вартості 100 кіловатів-годин на кожного члена родина (проте не більш як 300 кіловат-годин).

Отримуватимуть цю додаткову виплату родини разом з виплатою житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг,

– зазначає міністерство.

Ця допомога буде виплачуватись до того моменту, поки:

не відбудеться втрата пільг або субсидії;

особа не виїде з територій активних або можливих бойових дій;

не відбудеться знищення житла.

Зверніть увагу! Така допомога перестає надаватися, якщо місце, де проживає людина, змінює статус на умовно безпечне або окуповане.