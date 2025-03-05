Деякі українці у березні отримають додаткову платіжку за газ

Деяким українцям у березні доведеться більше заплатити за комунальні послуги. Все тому, що серед нарахувань з'явиться ще одна платіжка.

Хто заплатить за газ більше

Жителям окремих багатоквартирних будинків доведеться сплатити третій рахунок від газових компані, повідомляє 24 Канал з посиланням на харківську філію компанії "Газмережі".

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Це пов’язано з проведенням технічного обслуговування газопроводів спільної власності, що знаходяться за межами квартир. Такі перевірки необхідні для виявлення можливих витоків газу та забезпечення безпеки.

Вартість послуги відрізнятиметься залежно від кількості мешканців у будинку та постачальника послуги. Перевірки газопроводів спільної власності проводяться з такою періодичністю:

раз на п’ять років для будинків, яким не більше 25 років;

раз на три роки для будинків, збудованих понад 25 років тому.

Важливо! Актуальні графіки перевірок можна переглянути на сайті свого оператора газорозподільних мереж.