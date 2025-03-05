Хто заплатить за газ більше

Жителям окремих багатоквартирних будинків доведеться сплатити третій рахунок від газових компані, повідомляє 24 Канал з посиланням на харківську філію компанії "Газмережі".

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Це пов’язано з проведенням технічного обслуговування газопроводів спільної власності, що знаходяться за межами квартир. Такі перевірки необхідні для виявлення можливих витоків газу та забезпечення безпеки.

Вартість послуги відрізнятиметься залежно від кількості мешканців у будинку та постачальника послуги. Перевірки газопроводів спільної власності проводяться з такою періодичністю:

раз на п’ять років для будинків, яким не більше 25 років;

раз на три роки для будинків, збудованих понад 25 років тому.

Важливо! Актуальні графіки перевірок можна переглянути на сайті свого оператора газорозподільних мереж.