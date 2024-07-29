Тарифи на газ у серпні: чи здорожчає послуга

Протягом серпня тарифи на газ змінюватися не будуть. Проте українцям варто пам'ятати, що влада зняла мораторій на відключення послуг ЖКП через борги.

Тарифи на газ у серпні

Тарифи на газ у серпні змінюватися не будуть. Понад 90% українців користуються послугами постачальника "Нафтогаз", тож для них тариф і надалі залишиться – 7,96 гривні за кубометр.

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Діючі тарифи на газ будуть незмінними до травня 2025 року.

Проте у інших постачальників вартість газу відрізняється й може сягати понад 9 гривень за кубометр.