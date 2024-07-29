Тарифи на газ у серпні: чи здорожчає послуга
29 липня 2024, 13:20Читать новость на русском
Протягом серпня тарифи на газ змінюватися не будуть. Проте українцям варто пам'ятати, що влада зняла мораторій на відключення послуг ЖКП через борги.
Тарифи на газ у серпні
Тарифи на газ у серпні змінюватися не будуть. Понад 90% українців користуються послугами постачальника "Нафтогаз", тож для них тариф і надалі залишиться – 7,96 гривні за кубометр.
Читайте також "Нафтогаз" попередив про можливі перебої з газом у регіонах: які області під загрозоюНагадаємо! Діючі тарифи на газ будуть незмінними до травня 2025 року.
Проте у інших постачальників вартість газу відрізняється й може сягати понад 9 гривень за кубометр.