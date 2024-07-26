Де можуть бути перебої із газопостачанням

Як зазначають у "Нафтогазі", рівень розрахунків виробників теплової енергії впливає на надійність та безперебійність постачання газу споживачам, а також на забезпечення енергетичної безпеки країни.

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Відтак, повідомляється, що найнижчий рівень розрахунків нині в пʼяти у областей України: в Івано-Франківській (24%), Донецькій (41,7%), Дніпропетровській (47,8%), Рівненській (50,1%) та Сумській (54,4%) областях. А, отже, в цих областях можливі перебої із газопостачанням у тому разі, якщо оплату не буде здійснено на належному рівні.

Причому, згідно із оприлюдненою інформацією, також лише в п'яти областях України було здійснено 100% розрахунок за спожитий газ:

Волинській;

Закарпатській;

Тернопільській;

Полтавській;

Запорізькій.

Зауважте! Хороший рівень розрахунків у Києві (97%), Вінницькій (91,5%) та Львівській (90,7%) областях.

Рівень розрахунків виробників теплової енергії / Інфографіка – "Нафтогаз"