Де можуть бути перебої із газопостачанням
Як зазначають у "Нафтогазі", рівень розрахунків виробників теплової енергії впливає на надійність та безперебійність постачання газу споживачам, а також на забезпечення енергетичної безпеки країни.
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Відтак, повідомляється, що найнижчий рівень розрахунків нині в пʼяти у областей України: в Івано-Франківській (24%), Донецькій (41,7%), Дніпропетровській (47,8%), Рівненській (50,1%) та Сумській (54,4%) областях. А, отже, в цих областях можливі перебої із газопостачанням у тому разі, якщо оплату не буде здійснено на належному рівні.
Причому, згідно із оприлюдненою інформацією, також лише в п'яти областях України було здійснено 100% розрахунок за спожитий газ:
- Волинській;
- Закарпатській;
- Тернопільській;
- Полтавській;
- Запорізькій.
Рівень розрахунків виробників теплової енергії / Інфографіка – "Нафтогаз"