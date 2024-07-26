Где могут быть перебои с газоснабжением

Как отмечают в "Нафтогазе", уровень расчетов производителей тепловой энергии влияет на надежность и бесперебойность поставок газа потребителям, а также на обеспечение энергетической безопасности страны.

Читайте также: Стоит подготовиться: какие проблемы с отоплением будут в Украине в этом году

Поэтому, сообщается, что самый низкий уровень расчетов сейчас в пяти областях Украины: в Ивано-Франковской (24%), Донецкой (41,7%), Днепропетровской (47,8%), Ровенской (50,1%) и Сумской (54,4%) областях. А, следовательно, в этих областях возможны перебои с газоснабжением в том случае, если оплата не будет осуществлена на должном уровне.

Причем, согласно обнародованной информации, также только в пяти областях Украины было осуществлено 100% расчет за потребленный газ:

Волынской;

Закарпатской;

Тернопольской;

Полтавской;

Запорожской.

Обратите внимание! Хороший уровень расчетов в Киеве (97%), Винницкой (91,5%) и Львовской (90,7%) областях.

Уровень расчетов производителей тепловой энергии / Инфографика – "Нафтогаз"