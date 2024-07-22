Почему могут быть проблемы с отоплением

По мнению эксперта Юрия Корольчука, наибольшей угрозой для стабильного проведения сезона является повреждение газохранилища. А именно, его наземной инфраструктуры.

Читайте также Стоимость украинских еврооблигаций выросла после новостей о реструктуризации долга

Юрий Корольчук Эксперт по энергетическим вопросам Несмотря на позитивные заявления относительно отопительного сезона, я бы не был таким оптимистом. Зима все покажет, насколько можно будет в достаточной степени поднимать те объемы газа, которые мы закачиваем и используем.

Корольчук отмечает, что россияне смогли нанести значительные повреждения газохранилищам. В частности, во Львовской области.

Несмотря на то, что система закачки газа функционирует бесперебойно, Корольчук видит проблему в процессе подъеме газа. Ремонт поврежденных объектов продолжается.

Обратите внимание! Подъем газа из хранилища начнется со стартом отопительного сезона, то есть в октябре.